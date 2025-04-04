“Uzman Uyarısı: Dönerde Salmonella Riski Var.”

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ: NEDENLERİ, BELİRTİLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Tavuk döner, lezzeti ve uygun fiyatı nedeniyle en çok tüketilen fast food ürünlerinden biri. Ancak Kocaeli’de yaşanan toplu tavuk döner zehirlenmesi vakaları, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner zehirlenmesinin nedenleri, belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİNİN BAŞLICA NEDENLERİ

Prof. Dr. Vedat Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor” dedi. Uzman, merdiven altı üretim yapan ve kaynağı belli olmayan tavuklar kullanılarak hazırlanan dönerlerin sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekti.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Tavuk döner zehirlenmesinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha sık görüldüğünü belirten Göral, “Çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar daha fazla risk taşıyor. Hamile kadınlarda zehirlenme hem anne hem de bebek için ciddi sonuçlar doğurabiliyor” uyarısında bulundu.

TAVUK DÖNER SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Prof. Dr. Göral, tavuk döner alırken şu noktalara dikkat çekti:

“Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalı. Beklemiş veya daha önce pişirilmiş tavuk döner parçaları yeni pişirilecek dönerin arasına serpiştirilmemeli. Merdiven altı üretim yapan ve kaynağı belli olmayan yerlerden kesinlikle tavuk döner alınmamalı.”

ÇAMAŞIR SUYU İLE BEYAZLATILMIŞ TAVUK UYARISI

Göral, bazı işletmelerin kokuşmuş tavukları çamaşır suyuyla beyazlatarak kullandığını ifade ederek, “Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntem. Resmen öldürmeye teşebbüs gibi. Bu tür işletmelerin sıkı denetlenmesi gerekiyor” dedi.

DÖNERLE BİRLİKTE SERVİS EDİLEN GIDALARA DİKKAT

Uzman, dönerle birlikte servis edilen yeşillik ve salataların da risk oluşturabileceğini belirtti: “Dönerle beraber verilen yeşillik ve salataların hijyenik olması çok önemli. Temiz olmayan salatalar da bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyor. İçeceklerin ve suların da temizliğinden emin olunmalı.”

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Zehirlenme durumunda görülebilecek belirtiler şunlar:

– Mide bulantısı ve kusma

– Sulu veya kanlı ishal

– Şiddetli karın ağrısı ve kramplar

– Ateş ve titreme

– Halsizlik ve iştahsızlık

– Baş ağrısı

– Karında şişkinlik

ZEHİRLENME DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Gıda zehirlenmesi yaşayan kişilere bol sıvı verilmesi gerektiğini vurgulayan Göral, “Çoğu vakada hastalık kendiliğinden geçiyor ancak bazı durumlarda serum ve tıbbi müdahale gerekebiliyor” dedi.

KOCAELİ’DE YAŞANAN OLAY

Körfez ilçesinde bir iş yerinden tavuk döner alan 648 kişide zehirlenme belirtileri görülmüş, hastalar çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirilmişti.