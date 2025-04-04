Uzman Uyarısı: Tavuk Dönerde Salmonella Riski Var

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ: UZMAN UYARILARI VE BELİRTİLER

Tavuk döner, lezzetli ve ekonomik olması nedeniyle en çok tercih edilen fast food ürünlerinden biri. Ancak Kocaeli’de yaşanan toplu zehirlenme vakaları, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri gündeme getirdi. Peki, tavuk döner zehirlenmesi neden olur, belirtileri ve riskleri neler? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ TAVUK RİSKİ

Prof. Dr. Vedat Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor” dedi. Ayrıca, merdiven altı üretim yapan ve kaynağı belli olmayan tavukların kullanıldığı dönerlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

ENFEKSİYONLARIN BAŞLICA NEDENLERİ

Tavuk döner zehirlenmesinin, uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Göral, “Bu durum genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla kendini gösteriyor. Uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksikliği de zehirlenmeye yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

RİSK GRUPLARI KİMLER?

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişiler, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu belirten Göral, “Hamile kadınlar tavuk zehirlenmesine karşı daha hassas. Bu durum hem anne hem de bebek için ciddi risk oluşturabilir. Hamilelik sırasında tavuk tüketimine ekstra dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT!

Tavuk etinin çabuk bozulan bir gıda olduğunu ve dönerin de kolaylıkla zehirlenmeye yol açabileceğini söyleyen Göral, “Merdiven altı, kaynağı belli olmayan tavukların kullanıldığı yerlerde döner tüketilmemeli” dedi.

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİNİN NEDENLERİ

– Bakteriyel enfeksiyonlar ve çapraz bulaşma

– Tavuğun çiğ veya az pişmiş olması

– Uygun olmayan saklama koşulları

– Hijyen eksikliği

BAYAT VEYA HİJYENİK OLMAYAN TAVUK TEHLİKESİ

Prof. Dr. Vedat Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin ette kalmasına yol açıyor. Uygun olmayan saklama koşullarında (örneğin 4°C’nin üzerinde) bakteriler hızla çoğalıyor” dedi.

“Tavuk zehirlenmesi tanısı, hastanın belirtileri, öyküsü ve laboratuvar testleri ile konuyor. Doktor, hastanın yediği yiyecekleri, belirtilerin başlama süresini ve mevcut sağlık durumunu sorguluyor. Özellikle toplu gıda zehirlenmesi durumunda, tüketilen tavuk dönerin bayat veya hijyenik olmadığı düşünülmeli.”

DÖNERİN HER YERDE YENMEMESİ GEREKİYOR

Prof. Dr. Göral, “Beklemiş veya daha önce pişirilmiş tavuk döner parçaları, yeni pişirilecek dönerin arasına serpiştirildiğinde zehirlenme riski artıyor” diyerek uyardı.

Tavuk zehirlenmesinin doğru hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleriyle önlenebileceğini belirten Göral, “Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalı. Eşit şekilde pişirilmeli ve bayat parçalar yeni dönerle karıştırılmamalı” dedi.

ÇAMAŞIR SUYU İLE BEYAZLATILAN TAVUKLAR

“Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Bu son derece tehlikeli ve ahlaksız bir yöntem. Resmen öldürmeye teşebbüs gibi. Böyle işletmelerin belediyeler ve hıfzıssıhha tarafından sıkı denetlenmesi gerekiyor.”

SALATA VE YEŞİLLİKLER DE RİSKLİ OLABİLİR

Prof. Dr. Göral, dönerle birlikte servis edilen yeşillik ve salatanın da hijyenik olması gerektiğini belirterek, “Temiz olmayan salata bağırsak enfeksiyonuna yol açabilir. İçecekler ve su da temiz olmalı” dedi.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

– Mide bulantısı ve kusma

– Sulu ishal (kanlı olabilen)

– Şiddetli karın ağrısı ve kramplar

– Ateş ve titreme

– Halsizlik ve iştahsızlık

– Baş ağrısı

– Karında şişkinlik ve gaz

– Bulanık görme

– Yutma güçlüğü

– Ciltte karıncalanma

TEDAVİ VE ÖNLEMLER

Gıda zehirlenmesi yaşayan kişilere bol sıvı verilmesi gerektiğini belirten Göral, “Çoğu durumda hastalık kendiliğinden geçiyor ancak bazı hastalar serum ve tedavi gerektirebiliyor” dedi.

Zehirlenmeyi önlemek için:

– Yemeklerden önce eller yıkanmalı.

– Besinler iyice yıkanmalı.

– Taze ürünler tercih edilmeli.

– Güvenilir ve markalı yerlerde döner tüketilmeli.

KOCAELİ’DE YAŞANAN TOPLU ZEHİRLENME

Körfez ilçesinde bir iş yerinden alınan tavuk döneri yiyen 648 kişide mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Hastaneye kaldırılanların büyük