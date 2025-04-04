Uzman Uyarısı: Tavuk Dönerde Salmonella Riski Var

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİNE KARŞI UZMAN UYARISI

Tavuk döner, lezzetli ve ekonomik olması nedeniyle en çok tüketilen fast food ürünlerinden biri. Ancak Kocaeli’de yaşanan toplu zehirlenme vakaları, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner kaynaklı zehirlenmelerin nedenleri, belirtileri ve korunma yöntemlerini anlattı.

ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ TAVUK BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Prof. Dr. Vedat Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş tüketilmesi, Salmonella gibi bakterilerin hızla çoğalmasına yol açıyor. Merdiven altı üretim yapan ve kaynağı belirsiz tavuk kullanan işletmeler büyük tehlike oluşturuyor” dedi.

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN BAŞLICA NEDENLERİ

Tavuk döner zehirlenmesinin genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerden kaynaklandığını vurgulayan Göral, “Uygunsuz saklama koşulları ve hijyen eksikliği de zehirlenmeye neden olabiliyor. Bağışıklığı düşük bireyler, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar daha fazla risk altında” ifadelerini kullandı.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT!

Prof. Dr. Göral, özellikle merdiven altı işletmelerde kullanılan tavukların büyük risk oluşturduğunu belirterek, “Bazı işletmeler, kokuşmuş tavukları çamaşır suyuyla beyazlatıp kullanıyor. Bu, insan sağlığıyla kabul edilemez bir şekilde oynamak anlamına geliyor. Belediyelerin bu tür yerleri sıkı denetlemesi şart” dedi.

TAVUK DÖNER SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT

– Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalı.

– Önceden pişirilip bekletilmiş parçalar yeni dönerle karıştırılmamalı.

– Güvenilir ve markalaşmış işletmeler tercih edilmeli.

– Yeşillik ve salataların hijyeninden emin olunmalı.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

– Şiddetli karın ağrısı ve kramplar

– Mide bulantısı, kusma

– Kanlı olabilen sulu ishal

– Ateş, titreme ve halsizlik

– Nörolojik semptomlar (çift görme, yutma güçlüğü)

ACİL DURUMDA NE YAPILMALI?

Zehirlenme şüphesi durumunda bol sıvı tüketilmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Ağır vakalarda hastane tedavisi gerekebiliyor.

KOCAELİ’DE YAŞANAN OLAY

Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlenme belirtileri gösterdi. Hastaneye kaldırılanlar arasında 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.