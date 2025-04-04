“Uzman Uyarısı: Tavuk Dönerde Salmonella Riski Var.”

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR? UZMANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Tavuk döner, lezzetli ve uygun fiyatlı olması nedeniyle en çok tüketilen fast food ürünlerinden biri. Ancak Kocaeli’de yaşanan tavuk döner zehirlenmesi vakaları, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri gündeme getirdi. Peki, tavuk döner zehirlenmesi neden oluyor, belirtileri ve riskleri neler? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TAVUK DÖNERDEKİ BAKTERİYEL RİSK

Prof. Dr. Vedat Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor” dedi. Ayrıca, merdiven altı üretim yapılan ve kaynağı belli olmayan tavukların kullanıldığı dönerlerin sağlık açısından büyük risk taşıdığını vurguladı.

ENFEKSİYONLAR VE RİSK GRUPLARI

Tavuk döner zehirlenmesinin, uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir gıda zehirlenmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, “Bu durum, genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla kendini gösteriyor. Uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksikliği de zehirlenmeye yol açabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, çocuklarda, yaşlılarda, hamilelerde ve kronik hastalığı olanlarda daha sık görülüyor. Hamile kadınlar tavuk zehirlenmesine karşı daha hassas, bu durum hem anne hem de bebek için risk oluşturabiliyor” şeklinde konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT

Tavuk etinin çabuk bozulan bir gıda olduğunu ve bu nedenle dönerin kolayca zehirlenmeye yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Göral, merdiven altı üretim yapılan ve kaynağı belirsiz tavukların kullanıldığı yerlerde döner tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİNİN BAŞLICA NEDENLERİ

– Bakteriyel enfeksiyonlar ve çapraz bulaşma

– Tavuğun çiğ veya az pişmiş olması

– Uygun olmayan saklama koşulları

TAVUK DÖNERDE BAYATLIK VE HİJYEN SORUNU

Prof. Dr. Vedat Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş tüketilmesi, bakterilerin ette kalmasına yol açıyor. Uygun olmayan saklama koşullarında (örneğin 4°C’nin üzerinde) bakteriler hızla çoğalıyor” dedi ve ekledi: “Tavuk zehirlenmesi tanısı, hastanın belirtileri, öyküsü ve laboratuvar testleriyle konuluyor. Özellikle toplu gıda zehirlenmesi durumunda, tüketilen tavuk dönerin bayat veya hijyenik olmadığı düşünülüyor.”

TAVUK DÖNERİN PİŞİRME VE SAKLAMA KRİTERLERİ

Tavuk zehirlenmesinin doğru hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleriyle önlenebileceğini belirten Prof. Dr. Göral, şu uyarılarda bulundu:

– Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalı.

– Eşit şekilde pişirme sağlanmalı.

– Beklemiş veya önceden pişirilmiş tavuk döner parçaları, yeni pişirilecek dönerin arasına eklenmemeli.

ÇAMAŞIR SUYU İLE BEYAZLATILMIŞ TAVUK PARÇALARI

Kokuşmuş ve çöpe atılacak durumdaki tavuk parçalarının döner yapımında kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Göral, “Bazen tavuk parçaları çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Bu son derece tehlikeli ve ahlaksız bir yöntem. Resmen öldürmeye teşebbüs gibi. Böyle işletmelerin belediye ve hıfzıssıhha tarafından sıkı denetlenmesi gerekiyor” dedi.

DÖNERLE SERVİS EDİLEN YEŞİLLİKLER DE RİSKLİ

Prof. Dr. Göral, dönerle birlikte servis edilen yeşillik ve salataların da hijyenik olmaması durumunda risk oluşturabileceğini söyledi: “Yeşillikler ve salatalar çok temiz olmalı. Temiz olmayan salata da bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyor. İçecekler, ayran ve su da temiz olmalı.”

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

– Mide bulantısı ve kusma

– Sulu ishal (kanlı olabilen)

– Şiddetli karın ağrısı ve kramplar

– Ateş ve titreme

– Halsizlik ve iştahsızlık

– Baş ağrısı

– Karında şişkinlik ve gaz

– Bulanık görme

– Yutma güçlüğü

– Ciltte karıncalanma ve kaşıntı

ZEHİRLENME DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Gıda zehirlenmesi yaşayan kişilere bol sıvı verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Göral, “Çoğu durumda hastalık kendiliğinden geçiyor. Ancak bazı hastalar serum ve ilaç tedavisi gerektirebiliyor” dedi.

GIDA ZEHİRLENMESİNDEN KORUNMA YOLLARI

– Yemeklerden önce eller yıkanmalı.

– Tırnak temizliğine dikkat edilmeli.

– Besinler iyice yıkanmadan tüketilmemeli.

– Taze ürünler tercih edilmeli.

– İçilen suların temizliğinden emin olunmalı.

KOCAELİ’DE YAŞANAN TOPLU ZEHİRLENME

Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 648 kişide mide bulantısı ve kusma şikayetleri görü