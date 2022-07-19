Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik eğitimleri için başvuru şartlarını duyurdu.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında, Türkiye’de ilk defa düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başladı.

MEB’in açıkladığı sonuçlara göre, uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı. Süreç hakkında bilgi veren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Uzman öğretmenlik eğitim programı, 5 Eylül’de saat 23.59’da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz’da başlayıp 19 Eylül’de saat 23.59’da bitecek” dedi. Adayların, herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için eğitimlere, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon, video başlatıldığında “turuncu”, tamamlandığında ise “yeşil” renge dönüşüyor. Tüm videolar izlendiğinde (yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacak. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların yüzde 100 izlenme zorunluluğu bulunuyor.