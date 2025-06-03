Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, Mikroçip Zorunlu

EVCİL HAYVANLAR İÇİN YOLCULUK ÖNERİLERİ

Eskişehir’deki veterinerlik hizmetleri veren Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, Kurban Bayramı sürecinde evcil hayvanlarıyla uzun yolculuğa çıkmayı planlayanların dikkat etmesi gereken bazı hususlar hakkında bilgi verdi. Yolculuk sırasında hayvanlar için mikroçip ve kuduz aşısı uygulamasının zorunlu olduğunu vurgulayan Kara, sakinleştirici ürünlerin de kullanılmasını öneriyor.

MİKROÇİP VE KUDUZ AŞISI ZORUNLULUĞU

Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, evcil hayvanlarıyla seyahat etmeyi düşünenlere şu tavsiyelerde bulundu: “Seyahatlerde mikroçip ve kuduz aşısının zorunluluğu var. Kuduz aşısının en fazla 1 yıl geçerli olması ve 1 aydan önce yapılmış olması gerekmektedir.” Bunun yanı sıra, uzun yolculuklarda hayvanların rahat etmesini sağlamak amacıyla geniş kutuların tercih edilmesi gerektiğini de belirtti.

KEDİLERİN YOLCULUK STRESİ

Kara, özellikle kısa süreli seyahatler için kedilerin evde bırakılmasını öneriyor. “Birkaç gün gidiyorsanız kedileri seyahate götürmek doğru değil. Hem yolculuk hem de farklı bir ortama gitmeleri onları strese sokuyor. Eğer eve gelip hayvanı kontrol edebilecek birisi varsa kedilerin evde kalması daha faydalı olabilir” dedi. Uzun yolculuklarda ise, eğer seyahat süresi uzunsa kedilerin de götürülebileceğini ifade etti. Kısa yolculuklarda hayvanlara mama ve su verilmesinin bulantıya neden olabileceğini belirten Kara, uzun bir seyahat durumunda bu ihtiyaçların karşılanması gerektiğini aktardı.