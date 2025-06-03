Uzmanlar Muğla’daki 5,8’lik Depremi Değerlendirdi

DEPREMİN ETKİLERİ VE DEĞERLENDİRMELER

Uzmanlar, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini değerlendirdi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz “Artçıların olması mümkün. Hasarlı binalara girilmemeli” derken, Prof. Dr. Şerif Barış “4.8’e kadar artçılar olabilir. Bu tür depremler sürpriz değil. Bölgede yaşayanlar tedirgin olmamalı” şeklinde açıklamalar yaptı. Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında oluşan bu deprem, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir’de de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle panik atak geçiren bir kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de farklı şekillerde yaralandığını duyurdu.

DEPREMİN NORMAL İSE GÖRÜLMESİ

NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5,8 büyüklüğündeki depremin bölge için olağan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tüysüz, “İlk verilere göre depremin 60-70 km derinlikte meydana geldiği anlaşılıyor” dedi ve ekledi: “Depremin derinde meydana gelmesi nedeniyle geniş bir alanda hissedilebilmesi ancak hasarın daha az olması beklenir. Ege bölgesi dünyanın en sık deprem olan alanlarından biri. Bu hareketlilik sürekli olarak zamanla devam ediyor. Tsunami olasılığı ise gerçekte yok. Derin depremler, tsunami riskini de azaltıyor.”

ARTÇILAR VE TEDİRGİNLİK

Tüysüz, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem fırtınası beklemediğini dile getirdi. “Deprem fırtınaları genellikle sığ kaynaklarda oluşur. Bu nedenle, 5’e kadar varan artçıların olması mümkün, ancak bunlar bazen hiç olmayabilir, bazen de aylar sürebilir” açıklamasında bulundu. Bu şekilde, hasarlı binalardaki zararların daha da artabileceğine dikkat çekti. “Bu nedenle hasarlı binalara girilmemesi gerekir” uyarısında bulundu.

BÖLGEDEKİ RİSKLER VE ÖNLEMLER

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, NTV canlı yayında yaptığı yorumda, “Bu derinlik ve büyüklükteki depremin o bölgedeki yapılara büyük hasar vermesi beklenmez” ifadelerini kullandı. Barış, küçük artçı depremlerin devam ettiğini, bunun da olağan bir durum olduğunu belirtti. “4.8’e kadar artçılar olabilir. Bunlar sığ olsa bile yapılara zarar vermez. Bu nedenle, bölgede yaşayanların çok tedirgin olmaması gerekir” şeklinde konuştu. Barış, bu tür depremlerin sürpriz olmadığını vurgulayarak, “Ege yüzlerce faya sahip bir denizdir. Aktif bir deprem kuşağında bulunuyoruz. Bizler artık depremlerden etkilenmeden ne yapmamız gerektiğini ve nasıl önlemler almalıyız, bunları konuşmalıyız.” dedi.