Uzmanlar Muğla’daki Deprem İçin Uyardı

DEPREM HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini değerlendirdi. Jeolog Prof. Okan Tüysüz, “Artçıların olması mümkün. Hasarlı binalara girilmemeli” uyarısını yaparken, Prof. Dr. Şerif Barış ise, “4.8’e kadar artçılar olabilir. Bu tür depremler sürpriz değil. Bölgede yaşayanlar tedirgin olmamalı” dedi. Deprem, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana geldi ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir’de de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu olay nedeniyle panik atak geçiren bir kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca 69 kişinin değişik şekillerde yaralandığını bildirdi.

DEPREMİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının bölgede olağan bir durum olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. “İlk verilere göre depremin 60-70 km derinlikte meydana geldiği anlaşılıyor” diyen Tüysüz, “Depremin derinde olması nedeniyle geniş bir bölgede hissetilmesi ancak hasarın daha az olması beklenir. Ege bölgesi dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden biri. Ama bu hareketlilik bugüne, yarına mahsus değil. Zaman zaman artarak, azalarak devam ediyor” şeklinde devam etti. Ayrıca, “Tsunami olasılığı da gerçekçi değil. Derinde meydana gelen bir depremde bölgede tsunami olasılığı da daha az olur” sözlerini ekledi.

BEKLENEN ARTÇI DEPREMLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

5,8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem fırtınası beklemediğini vurgulayan Tüysüz, “Deprem fırtınaları sığ kaynaklarda olur genelde. O nedenle deprem fırtınası beklemem. Ancak 5’e kadar varan artçıların olması mümkün. Bazen hiç olmaz, bazen de aylarca sürebilir” diye belirtti. Hasarlı binaların durumu hakkında da “Bu hasarlı binalardaki hasarı daha da artırabilir. O nedenle hasarlı binalara girilmemesi gerekir” ifadesini kullandı.

BÖLGEDE YAŞAYANLARA UYARILAR

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, NTV canlı yayında, “Bu derinlik ve büyüklükteki depremin o bölgedeki yapılara büyük hasar vermesi beklenmez. Küçük artçı depremler devam ediyor. Bu olağan” dedi. Barış, “4.8’e kadar artçılar olabilir. Bunlar sığ bile olsa yapılara zarar vermez. Bölge halkının çok tedirgin olmaması gerekir” sözlerini kullandı. Ege’nin birçok fay hattına sahip olduğunu vurgulayan Barış, “Bölge aktif bir deprem kuşağında. Biz her deprem olduğunda depremi konuşuyoruz. Artık bu tür depremlerin etkisini yaşamadan ne yapmalıyız, nasıl önlemler almalıyız, bunları tartışmalıyız” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.