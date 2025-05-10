Uzmanlar Uyardı: “Ateş Bulgudur, Hastalık Değil”

ATEŞİN ANLAMINI ANLATTI

Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Mustafa Kılıç, çocuklarda yüksek ateşe öneminin altını çizerek, “Ateş bir hastalık değil bir bulgudur, vücudun savunma mekanizmasıdır. Belirli bir dereceye kadar müdahale edilmesi çok önerilmiyor” dedi. Uzm. Dr. Kılıç, çocuk ve yetişkinlerde ateş ile ilgili durumları değerlendirirken, ateşin normal vücut sıcaklığının üzerinde olması durumlarında meydana geldiğini belirtti. Normalde vücut sıcaklığının 35 ile 37 derece arasında sabit kaldığını ifade etti. Bazı hastalıklarda vücut ateşinin yükselebileceğini vurguladı.

ATEŞİN NEDENLERİ

Uzm. Dr. Kılıç, “Ateşin sebebi enfeksiyonlardır. Genelde viral enfeksiyonlar oluyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz grip, nezle, orta kulak iltihabı, boğaz iltihabı olabiliyor. Bazen idrar yolu iltihabı ve bulantı kusmayı da ishaldeki giden gastroenterite olabiliyor. Bunlar en sık sebep olan durumlar. Bazen özel durumlarda sıcak çarpması gibi örnekler görülebiliyor. Çocukların arabada unutulması, kafa travması ya da romatizmal hastalıklar da nadir durumlarda ateşin sebebi olabiliyor” şeklinde konuştu.

Ateş ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Ateş ölçme teknikleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Kılıç, “Ateş ölçüm teknikleri normalde ağızdan, kulaktan, alından ve makattan ölçüm olarak yapılıyor. Günümüzde dijital termometrelerin yaygınlaşmasıyla beraber genelde kulaktan, alından ve koltuk altından ölçüm yapılıyor. Koltuk altından ölçümde eğer 38 derecenin üzerinde ise bunu ateş kabul ediyoruz. Kulaktan ölçümde ise eğer 38,5 derecenin üzerindeyse ateş kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ATEŞ DURUMUNDA NE YAPMALI?

Ateşi olan bir çocuğun durumunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgiler veren Kılıç, “Eğer çocuk iyi durumdaysa, yemek yiyebiliyor, oynayabiliyor ve susturulabiliyorsa, o zaman ince kıyafetler giydirmeli, evin sıcaklığını düşürmeli ve sıvı alımını artırmalıyız. Ateşi düşmüyorsa ateş düşürücü kullanabiliriz. 0-3 ay arasındaki çocuklara ateş düşürücü vermiyoruz, bu durumda derhal bir çocuk uzmanına başvurmak gerekiyor” dedi.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Ailelerin ateş konusunda aşırı endişeli olduğunu belirten Kılıç, “Eğer genel durum kötüyse, uyku isteği fazla ise, çocuk avutulamıyorsa, sürekli ağlıyorsa, dirençli bir ateşi varsa, 39 derecenin üzerindeyse, 3 ayın altındaysa ve dirençli bir kusması, baş ağrısı ya da döküntüleri varsa ilk yapmamız gereken hastaneye başvurmak” dedi. Yüksek ateş esnasında ebeveynlerin sakin kalmaları gerektiğini söyleyen Kılıç, “Çocuk büyükse, banyoda oynatılabilir, suyun 30 derece olmasına dikkat edilmelidir” diye ekledi.

Ayrıca, ateşin düşürülmesi sırasında soğuk su kullanılmamasının önemli olduğunu vurguladı. “Soğuk su ile ateş düşürülebilir fakat bu, vücudun daha fazla reaksiyon göstermesine neden olabilir” diyen Kılıç, havale geçiren bir çocuk için de dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. “Gözlerde kayma, titreme ya da ağızda kitleme durumunda çocuğu yan yatırmak ve 112’yi aramak gerekiyor” ifadesini kullandı. Sonuç olarak, Kılıç, “Ateş bir hastalık değil bir bulgudur, vücudun savunma mekanizmasıdır. Belli bir dereceye kadar müdahale edilmesi önerilmiyor” değerlendirmesinde bulundu.