Uzmanlar: Yapay Zeka Medyada Tehlikeli Olabilir

YAPAY ZEKANIN MEDYA VE İLETİŞİMDEKİ ETKİLERİ

AIPA Medya ve İletişim Komisyon Başkanı Doç. Dr. Derya Gül Ünlü ile Komisyon Üyesi Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar’ın konuğu olarak yapay zekanın medya ve iletişim alanındaki etkilerini ele aldı. Uzmanlar, deepfake teknolojisinden dijital okuryazarlığa kadar pek çok kritik konuyu tartıştı. Yapay zekanın önyargılardan bağımsız olmadığını belirten Ünlü ve Öztürk, bu teknolojinin dikkatli ve kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

DEEPFAKE TEKNOLOJİSİ VE RİSKLERİ

Doç. Dr. Derya Gül Ünlü ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, yapay zekanın medya üzerindeki etkileri ile deepfake teknolojisinin potansiyel tehlikelerini inceledi. Ünlü, “Deepfake teknolojisini ilk olarak Obama’nın hakaret içeren videosu ile keşfettik” derken, Öztürk, manipülatif içeriklerin tespit edilmesinin oldukça zor olduğunu vurguladı. Bu noktada, yapay zeka destekli sahte içeriklerin oluşturabileceği risklere dikkat çekildi.

DİJİTAL OKURYAZARLIK VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Uzmanlar, yapay zekanın sunduğu içeriklerin kullanıcı verilerine dayandığını belirterek dijital okuryazarlık eğitiminin önemine değindi. Ünlü, “Yapay zeka bize içerik sunuyor ancak bunu kendi verilerimizi kullanarak yapıyor” dedi. Öztürk ise “Dijital okuryazarlık eğitimi ilkokuldan itibaren alınmak zorunda” ifadeleriyle eğitimin erken yaşta verilmesinin şart olduğunu vurguladı.

İLETİŞİMDE YAPAY ZEKANIN DUYGULARI AKTARAMAMASI

Akademisyenler, yapay zekanın insan iletişimi üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Ünlü, “Yapay zeka insana özgü duyguları aktaramaz çünkü iletişim, duygu aktarımıdır” derken, Öztürk, “Yapay zekanın duygusal zekası yoktur, dijital ortamda verilen komuta göre içerik hazırlar” dedi. Uzmanlar, bu bağlamda yapay zeka teknolojilerinin bilinçli ve kontrollü bir şekilde kullanılmasının gerekliliğinin altını çizdi.