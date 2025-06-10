Uzmanlardan ‘Hemoroid’ Uyarısı: Tuvalette Kalmayın

TUVALETTE GEÇİRİLEN SÜRE

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroidal hastalık konusunda uyarılarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, “Hemoroid tüm bireylerde olan bir dokumuz ama hemoroidal hastalık olduğunda problem çıkıyor. Normal popülasyonda yüzde 25’lere varan oranda görebiliyoruz. Teknolojiyle daha içli dışlı olmamızla, büyük abdest yaparken tuvalette uzun zaman geçirmemizin bunu artırdığı zaten biliniyor. ‘Aman tuvalette gazete, dergi okumayın’ derdik şimdi telefonlarla yer değiştirdi, tuvalette kalma süremiz 5-6 dakikayı geçmemeli” ifadesini kullandı.

HEMOROİDAL HASTALIKTAN KORUNMA

Halk arasında hemoroid dokusunun sarkması ve genişlemesi sonucu kaşıntı, ağrı, kanama gibi şikayetlere neden olarak hemoroidal hastalık oluşturduğunu belirten uzmanlar, bu rahatsızlığın yaşam kalitesini etkilediğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Gezen, ABD’de tuvalette cep telefonları ile uzun süre geçirilmesinin hastalık üzerindeki etkisine dair yapılan araştırmadan bahsederken, aşırı alkol ya da baharatlı yiyecekler tüketmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Kişilerin yaşam tarzı ve beslenme şekli hastalıkta etkili olabiliyor” dedi.

RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNLEMLER

Hemoroid hastalığının başlıca belirtileri arasında makatta ıslaklık, şişlik, ağrı ve kanama yer alıyor. “Kabızlıkla mücadele etmeliyiz. Kabız kaldıktan sonra hemoroidler fazlalaşabiliyor” diyen Prof. Dr. Gezen, fast food tüketiminin kabızlığın başlıca nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Besinlerimizde muhakkak sebze, meyve ve bol su tüketiminin gerekli olduğunu belirten Gezen, sıcak oturma banyoları ve ilaç tedavisi ile hastalığın önüne geçilebileceğini aktardı.

KANAMANIN NEDENLERİ

Makattan gelen kanamanın başka sebepleri olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gezen, “Kanama hemoroidden geliyor diye bir kural yok, uzun süreli kanamalarda muhakkak kolonoskopi de yapılmalı” dedi. Uzun ıkınmaların basınç artırdığı ve oturur pozisyonda kalan damarlarda kan akışının yavaşlamasına neden olduğu için, tuvalette ortalama 5-6 dakikadan fazla zaman geçirilmemesi gerektiği ifade edildi.

NE YAPMALIYIZ?

Hastaların günlük su ihtiyaçlarının yeterli seviyede olması gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Zeynep Betül Yıldız, acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Yıldız, “Tuvalette işiniz bittiği zaman kalkın, oyalanmayın hatta kendinizi zorlamayın” uyarısında bulundu. Ayrıca, hastalara bol su içmelerinin, hareketli olmalarının ve bağırsak hareketlerini düzenlemek için beslenme önerilerinde bulunmanın önemine dikkat çekti.