Uzmanlardan Üç Şehirde Risk Artıyor

DEPREMİN KAYNAĞI VE ÖNEMİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Amasya’nın Taşova ilçesinde 13 Nisan’da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor. Türkiye’nin, dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız, deprem dirençli yerleşmeler kurmak zorundayız ve bunu da devlet millet el ele yapmak zorundayız” diyor.

KÜÇÜK DEPREMLERİN ANLAMı

Bahadır, fay hattı boyunca küçük ve orta ölçekli depremlerin sıkça yaşandığını ifade ediyor. Bu durumun doğal bir süreç olduğunu vurgularken, bu depremlerin büyük yıkımların habercisi olabileceğini hatırlatıyor. Fay hatlarının belirli aralıklarla enerji boşalttığını ve bu sürecin kronolojik ipuçları sunduğunu ancak kesin zamanlamanın mümkün olmadığını belirtiyor. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak “Kuzey Anadolu Fayı zaman zaman 7 ve üzeri çok büyük depremler üretmektedir” diyor.

OLASI RİSKLER VE ENDİŞELER

Bahadır, Ladik ve çevresindeki fay hattında riskin giderek arttığını vurguluyor. Kahramanmaraş’taki depremlerden sonra enerji boşalmasının bölgesel olduğunu ve diğer bölgelerdeki riskin de halen ciddi boyutlarda olduğunu ifade ediyor. Özellikle Samsun, Amasya ve Tokat’ta yüksek nüfuslu alanların, özellikle Atakum ilçesinin zemin yapısıyla ilgili endişe verici bir durum arz ettiğini belirtiyor. “Atakum’un şehirleşme alanının yüzde 80’i alüvyon zemin üzerine kurulu ve buralara yüksek kat izni verilmiş” diyor.

DEPREME HAZIRLIK ÖNEMİ

Bahadır, depreme hazırlığın zamanla daha fazla önem kazandığını ifade ediyor. Müteahhitlerin projesine uygun bina yapmak zorunda olduğunu, belediyelerin projeleri uygun bir şekilde denetlemesi gerektiğini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu süreci takip etmesi gerektiğini vurguluyor. “Dolayısıyla bu tür önlemleri aldığımız takdirde depremin ortaya çıkaracağı hasar da azalacaktır ve biz depremle yaşamayı öğrenmiş olacağız” değerlendirmesinde bulunuyor.