Üzüm Bağlarını Dolu Tül İle Koruyorlar

ÜRETİCİLER DOLU TÜLÜ İLE TEDBİR ALIYOR

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları, yaşanabilecek dolu olaylarına karşı üreticiler tarafından doku tülü ile örtülmeye başlandı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üreticilere özellikle 19 Mart sonrası için hem dolu hem de don olaylarına karşı önlem almalarını önerdi. Mart ayındaki üçüncü cemrenin toprağa düşmesinin ardından, geride az sayıda soğuk gün kaldığı ve bu soğukların bağlara zarar verme riski taşıdığı ifade edildi.

DOLU TÜLLERİNİN FONKSİYONU

Üreticiler, üzüm bağlarını zamanında TARSİM sigorta ettirdiklerini belirtse de, işin güvence altına alınması amacıyla dolu tüllerinin, haziran ayı sonuna kadar bağların üzerinde bırakılacağını ifade etti. Dolu tüllerinin kalitesine bağlı olarak 5-8 yıl boyunca dayanıklılık gösterdiği kaydedildi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bağcıları 19 Mart tarihine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ülgen, “Mart ayının 19’unda bölge genelinde eksilerin altında soğuk olacağı yönünde bilgiler var. Bu durum, aşırı don ve ayaz anlamına geliyor. Önlem almak için bağlarda lastik ve saman gibi maddelerin yakılması gerekir. Dolu tül örtme çalışmaları başladı ve Haziran ortalarında veya sonlarında toplandıktan sonra bu örtüler yerine normal örtüler kullanılmaya başlanacak” dedi.

DOLU RİSKİNE DİKKAT

Ülgen, dolu tül örtülerinin faydalı olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde dolu ihtimalinin olduğunu, ancak bunun bölgeye spesifik olmayabileceğini belirtti. Mart 19 veya sonrası olabilecek don olaylarının tüm bölgeyi etkileyebileceğini vurgulayan Ülgen, “Bağlar şu an açılmış durumda, bu durum tehlikeli olabilir. Allah korusun” diyerek Kritik bir uyarıda bulundu.