Üzüm Hasadı Hassa’da Başladı, 85 Ton

HASAT ZAMANI BAŞLADI

Türkiye’nin bereketli toprakları arasında yer alan Hatay’da 85 bin ton rekolte beklenen üzümde hasat dönemi başladı. Bağ bozumuna katılan Vali Mustafa Masatlı, bölgenin Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek bin 200 çiftçinin geçimini üzümden sağladığını ifade etti. Depremin ardından yaraların üretimle sarıldığı Hassa ilçesinde üzüm hasadı heyecanla sürüyor.

ÜZÜM ÜRETİMİNDE HASSA İLÇESİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Hatay ilinde üretilen üzümün yaklaşık yüzde 97’sinin hasat edildiği Hassa ilçesinde bağ bozumu etkinliği sürüyor. Vali Masatlı, ilçedeki bir üzüm bağında bağ bozumuna katıldı ve rekolte ile ilgili veri paylaştı. Üzümün bağdan çıkış fiyatı 40 TL ile 45 TL arasında değişiyor. Vali Masatlı, “Bin 200’e yakın çiftçimiz de bu manada geçimini üzüm üretiminden sağlıyor,” dedi. Aynı zamanda devletin her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduğunu belirtti.

REKOLTE BEKLENTİSİ ARTIYOR

Vali Masatlı, Hatay’ın tarımsal kabiliyeti ve potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Hassa ilçesinin bağcılığın gelişmiş olduğu ve Türkiye’deki üzüm üretiminde önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. “2024’te üzüm kapasitemiz 74 bin tondu. Bu sene inşallah rekolte beklentimiz 85 bin ton. Bu rekolteyle Türkiye’de üzüm üretim sıralamamız daha üst seviyelere çıkacaktır,” diye de ekledi. Hassa’nın Mevlana çeşidi üzüm üretiminde önemli bir merkez olduğunu ve ilin neredeyse yüzde 97 üretiminin burada gerçekleştiğinin altını çizdi.