Üzüm Üreticisi Dolu Zararını Anlattı

HİÇ KİMSE GÜVENİ HİSSETMİYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde, yaban mersini üreticisi Burçak Uysal, yaşanan dolu felaketinde 50 ton ürününün zayi olduğunu belirtti. Sigortalı olmasına rağmen ürün bedelinin çok düşük gösterildiğini ifade eden Uysal, devlet ve tarım yetkililerinin ilgisizliğine dikkat çekti. “Emeklerimizin 45 dakikada yok oluşunu izlemek çok zor. Serik Yanköy bölgesinde bu kadar zarar görmüş, harap olmuş çiftçilerin sesini duyun. Size yalvarıyorum” diyerek hislerini dile getirdi.

SİGORTA HİÇBİR ÇARE DEĞİL

29 Mayıs sabahında meydana gelen ani dolu yağışı, bölgedeki tarım alanlarında ciddi zarara yol açtı. Uysal, 2021 yılında kurduğu tesisinde geçen yıl ilk fidanlarını diktiğini ve yaban mersini üretimi yaptığını belirtti. Genç çiftçi, dolu felaketi sırasında yaşadığı duygusal yıkımın sosyal medyada küçümsendiğini belirtirken, “Böyle çiftçi mi olur?” şeklindeki eleştirilerin kendisi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını anlattı.

DOĞA OLAYLARI HIZLA ŞİDDETLENİYOR

Uysal, dolunun normalde en fazla 10-15 dakika sürdüğünü, ancak bu sefer 45 dakika boyunca aralıksız yağdığını ifade etti. Dolunun fırtına sırasında yaşanan ani sıcaklık düşüşü ve tüllerin inecek seviyeye gelmesi gibi faktörlerle ziraat ürünleri büyük kayıplara uğradı. “En azından hayattayız, can kaybı yaşanmadı” diyerek tek tesellilerini bu olarak belirtti.

EMEKLERİMİZİ KAYBETMEMİZ MUHTEŞEM BİR TRAJEDİ

Yaban mersini üretiminin her geçen gün zorlaştığını belirten Uysal, içinde bulunduğu durumun sadece maddi kayıpla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda duygusal bir çöküş de yaşadıklarını ifade etti. Üretim yapmanın yalnızca para kazanmak değil, emek ve değer yaratmak için olduğunu söyleyen Uysal, “İlçe Tarım İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdim ama hala bahçeme gelen olmadı” dedi.

DÜŞÜK TAZMİNAT İLE İTİRAZLARI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Uysal, yalnızca TARSİM Bölge Müdürü’nün kendisini ziyaret ettiğini, ancak ürün bedelinin itirazlarına rağmen çok düşük gösterildiğini aktardı. “Bu yıl ürün bedeli, sattığım fiyatın yarısından bile az gösterildi” diyen Uysal, “Yaşadığım mağduriyet çok büyük” ifadelerini kullandı ve tüm önlemleri aldığını fakat zararın önüne geçmekte zorlandığını ekledi.

DESTEK TALEBİ

Burçak Uysal, Türk tarım sektörünün gelişmesi için üzerine düşen desteklerin gerektiğini ifade etti. İspanya gibi ülkelerdeki üretim alanları ile Türkiye’deki sınırlı üretim alanları arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek, “Çiftçilerin sesini duyun” talebinde bulundu. “Yaşadığım mağduriyet çok büyük. Benim bahçeme ne bakanlıktan ne de ilçe tarımdan hiç kimse gelmedi” diyerek yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.