Üzümlü’de Su Kuyusu Projesi Hayata Geçecek

SU KUYUSU PROJESİ HEYECANI

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde tarımsal faaliyetlerin sürekliliği için yeni bir su kuyusu projesi hayata geçirilecek. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut’u ziyaret etti. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Erzincan Temsilcisi Vahid Mirza ve muhtarlar Gülmira Elisegil, Elmira Elisegil ile Firuza Karslı’nın bulunduğu ekip, kaymakam ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMELER VE TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı ve karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Üzümlü’de istihdam edilen Ahıskalı vatandaşlar için Kaymakam Akbulut’a gösterdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu. Uçar, tarım arazisinde kullanılacak su kuyusu projesiyle ilgili de verimli görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

DATÜB ve Üzümlü Kaymakamlığı arasında gerçekleştirilecek iş birliğinin altını çizen Uçar, su kuyusu projesinin hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, tarım projelerine destek verileceğini ve bu alanda ortak çalışmalar yapılacağını vurguladı. Tarımsal kalkınma için atılan bu adım, bölgedeki çiftçi topluluğuna büyük katkı sunacak gibi görünüyor.