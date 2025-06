Uzun Mehmet Camii’nin 4. Yıldönümü Kutlanıyor

UZUN MEHMET CAMİİ’NİN 4. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Zonguldak’ın önemli simgelerinden biri olan Uzun Mehmet Camii, 4 Haziran 2021’de yapılan açılışının 4. yıldönümünü kutluyor. 2019 yılında temeli atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan bu cami, hem mimari yapısıyla hem de şehrin kültürel dokusuna sağladığı katkıyla ön plana çıkıyor. Deniz manzaralı bir konumda yer alan Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilham alan cami, 6 bin kişilik kapalı alan ve 7 bin 500 kişilik açık alan sunuyor. Dört minaresi 71 metre yüksekliğindeyken, 22 kubbesi ile görkemli bir yapıya sahip. Caminin mihrabında, Zonguldak’ın taş kömürü ile yazılmış “Ya Allah” hat yazısı, kentin kömürle olan kimliğini simgeliyor. Geleneksel Türk mimarisinin zarif işçilik örneklerini sergileyen cami, sedef işlemeli kündekari kapısı, İznik çinileri ve Manisa’da özel olarak dokunan halısıyla dikkat çekiyor.

SOSYAL YAŞAM ALANI OLARAK HİZMET VERİYOR

Camiyi çevreleyen 22 bin metrekarelik yeşil alan, çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, basketbol sahası, kaykay pisti ve denize uzanan bir seyir terası ile Zonguldak’a zengin bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor. Ayrıca, 200 araç kapasiteli bir otopark ve engelliler ile yaşlılar için özel tasarlanmış 6 asansör ile modern bir ibadethane özelliği taşıyor. Uzun Mehmet Camii, açılışından beri şehrin en büyük ibadet merkezi olarak hizmet ediyor.

SİMGE YAPILARDAN BİRİ OLDU

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, caminin 4. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, caminin şehrin manevi ve sembolik önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın caminin açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Çağlayan, o günü büyük bir heyecan ve gururla yaşadıklarını belirtti. “2021 Haziran ayında büyük bir gururla açılışını gerçekleştirmiştik. O gün, hiç kimseye yer kalmamıştı. Biz de ağacın altından taşın üstünde o gün namazımızı kılıp açılışa katılmıştık” diyen Çağlayan, caminin kentin sembol yapılarından biri haline geldiğini ifade etti. Caminin sadece bir ibadet alanı değil, yaşam alanı olarak da tasarlandığını belirten Çağlayan, Zonguldak için çok önemli bir simge oluğunu açıkladı.

Çağlayan, “Dört yıl içinde halkla bütünleşti. Her gittiğimizde sanki yeni açılmış gibi bir heyecanla gidiyoruz” diyerek caminin her ziyaretlerinde yeni bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da caminin inşası sırasında sürekli olarak ilgilendiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız her ziyaretimizde, ‘Efendim Zonguldak’ dediğimizde bize caminin durumunu sorardı” şeklinde ekledi.