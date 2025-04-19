Haberler

Uzun Mesafe Deniz Küreği Şampiyonası Başladı

UZUN MESAFE DENİZ KÜREĞİ ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Bursa’nın Gemlik ilçesinde start aldı. Gemlik Kumsaz Plajı’nda gerçekleştirilen organizasyonda, sporcular denize açılarak 4 bin metrelik parkurda kıyasıya yarışıyor.

SPORCULAR KİLİT KATEGORİLERDE MÜCADELE EDİYOR

Şampiyonada, 12 şehirden gelen 38 kulüpten toplam 522 sporcu, uzun mesafe yarışlarında şampiyonluk hedefiyle yarışıyor. İki gün sürecek etkinlikte, “akademi iki çifte kadınlar”, “akademi tek çifte kadınlar”, “akademi karışık iki çifte”, “genç erkekler tek çifte”, “genç erkekler iki çifte”, “genç erkekler dört çifte”, “genç kadın tek çifte”, “genç kadın iki çifte”, “genç kadın dört çifte”, “açık karışık iki çifte”, “açık karışık dört çifte”, “açık kadınlar tek çifte”, “açık kadınlar iki çifte”, “açık erkekler iki çifte” ve “açık erkekler dört çifte” kategorilerinde kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Ayrıca, “açık erkekler tek çifte”, “açık erkekler dört çifte” birinci ve ikinci eleme yarışları da bugün gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Çocukların Suça Sürüklenme Nedenleri Değerlendirildi

Avukat Lerzenur Asan Elik, çocukların suça itilme sebeplerine dikkat çekerek, mahkeme süreçlerinde sosyal inceleme raporlarının önemini vurguladı. Travmaların anlaşılması gerektiğini söyledi.
Haberler

Alakır Vadisi’nde Maden Ocağı İzni Yok

Kumluca'daki Alakır Vadisi'nde açılması planlanan maden ocağı için yapılan ÇED süreci, ekosistemdeki zarar riski nedeniyle sonlandırıldı. Yerel dernek, kararın toplumsal duyarlılıkla alındığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.