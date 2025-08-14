Uzunçarşı Dönüşüm Çalışmaları Başladı

UZUNÇARŞI’DA DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, tarihi miraslardan biri olan Uzunçarşı’da dönüşüm çalışmaları fiilen başladı. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, tarihi çarşının kuzey bölümünde, Unkapanı yönünden başlatılan bu projede 40 yapının dış cephe, çatı ve altyapısının restorasyonunun tamamlandığı bildirildi. Uzunçarşı esnafını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3. etap 2. kısım kapsamında 70 bina ve 100 dükkandaki dönüşümün 19 Ağustos’ta yapılacak ihale sonrasında başlayacağını aktardı.

DÖNÜŞÜM HEDEFİ VE ÇALIŞMA STRATEJİSİ

Alemdar, açıklamasında şu şekilde belirtti: “Uzunçarşı 3. etap dönüşüm çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlattık. Çarşıdaki ticareti aksatmamak için çalışmalarımızı akşam saatlerinde sürdürüyoruz. 3. etap 1. kısımda 40 binanın dış cephe, çatı ve altyapı yenileme süreci başladı. Hedefimiz, çarşının tarihi dokusunu koruyarak özgünlüğünü artırmak. Bu kapsamda 3. etap 2. kısım için de 19 Ağustos’ta ihaleye çıkıyoruz. 70 binayı ve 100 dükkanı daha tarihi dokuya uygun bir şekilde dönüştüreceğiz. Önümüzdeki yıl Uzunçarşı’nın tamamını bir ada olarak ele alarak tarihi kimliğine uygun şekilde dönüşümünü tamamlamayı amaçlıyoruz.”

SÖĞÜTLÜ’DE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gezgin Çocuk Atölyesi, Söğütlü ilçesinde 400 çocukla bir araya geldi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atölye etkinliği içerisinde müzik ve dans gösterilerinden yüz boyamaya, eğlenceli oyunlardan patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarına kadar birçok aktivite düzenlendi. Etkinlik, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.