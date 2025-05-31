Uzungöl’de 9 yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

HÜZÜNLÜ OLAYIN DETAYLARI

Trabzon’un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl’de bulunan Haldizen Deresi’ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh’in cansız bedeni, 6. gününde bulundu. Çocuk, ailesi ile birlikte Uzungöl bölgesine gezmeye gitmişti ve Haldizen Deresi’nin kenarından su içme girişiminde bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü.

BABANIN PANİK ANLARI

Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için hemen suya atladı. Ancak derenin debisi yüksek ve akıntısı güçlü olduğundan zor anlar yaşayan baba, güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. Olay sonrasında ihbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU

6 gün süren arama çalışmaları sonucunda Alshaikh’in cansız bedeni, dereye düştüğü yerin 1 buçuk kilometre aşağısında suyun içinde bulundu. Bu trajik olay, bölgedeki turizm faaliyetlerini de sağlık ve güvenlik açısından tartışma konusu yaptı.