Uzungöl’de Adrenalin Dolu Gösteri

UZUNGÖL’DE HEYECAN VERİCİ ATLAYIŞ

Doğu Karadeniz’in popüler turizm noktası Uzungöl, adrenalin dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yamaç paraşütü pilotu Durdu Ali Karakaya ile tandem uçuş gerçekleştiren Ayşenur Katırcı, havadayken ana paraşütten ayrılarak serbest atlayış yaptı. Yüksek irtifada gerçekleştirdiği bu atlayışta Katırcı, kendi paraşütünü başarıyla açıp yere iniş yaptı.

GÖRSEL ŞÖLEN VE UNUTULMAZ ANLAR

Uzungöl’ün muhteşem manzarası eşliğinde yapılan bu gösteri, bölgeyi ziyaret eden turistlere eşsiz anlar sundu. Katırcı’nın sergilediği cesaret ve profesyonellik, sosyal medya platformlarında da büyük ilgi gördü. Uçuşun detayları ve anlık görüntüleri izleyicilerden tam not aldı.