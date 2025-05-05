Uzungöl’de Arap Turistler Hurma Dağıttı

ARAP TURİSTLERDEN SEMPATİK HAREKET

Trabzon’un meşhur turizm noktalarından biri olan Uzungöl, Arap turistlerin yaptığı dostane davranışlarla gündeme geliyor. Mısır eken yerel halka yardım eden turistler, tarlada çalışan vatandaşlara hurma ikram etti. Turizm sezonunun başlamasıyla Uzungöl, hem yerli hem de yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir lokasyon haline geldi. Bu dönemde, tarımla uğraşan vatandaşların yaşam mücadelesi de sürüyor.

HOŞ SOHBETLER VE GÜLÜMSEME ANLARI

Tarlada mısır eken vatandaşların yanına yaklaşan Arap bir çift, hem çalışan kadınlara hem de diğer köylilere hurma dağıttı. Bu dostane tavırlarıyla anında dikkat çeken çift, yöre halkıyla kısa bir süre içinde samimi bir etkileşim oluşturdu. İkramların ardından esprili bir şekilde ortamı neşelendiren Arap turist, eline birkaç mısır tohumu alarak tarlaya serpti ve “Önümüzdeki aylarda tekrar geleceğim, bakalım mısır ne kadar büyümüş?” diyerek çevresindekileri güldürdü.

İLGİ ÇEKEN ANLAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Renkli anlar bununla sınırlı kalmadı. Turist, tarla bellemede kullanılan çapa motorunu çalıştırarak toprağı bellemeye çalıştı. Bu anlar da büyük beğeni topladı ve sosyal medyada kısa sürede yayılarak dikkat çekti. Uzungöl’de yaşanan bu dostluk ve paylaşımlar, hem turizmin hem de yerel yaşamın güzel bir örneğini sundu.