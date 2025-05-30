Uzungöl’de Kaybolan Çocuğu Arıyorlar

5. GÜNDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl’de, gezinti sırasında dereden düşerek akıntıya kapılıp kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Faisal Ramzi Alshaikh’ın arama çalışmaları 5’inci gününe girdi. Uzungöl’de su içmek ve gezmek amacıyla dere kenarına inen ailenin çocuğu, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun akıntıya kapıldığını gören baba, hemen dereye atladı fakat onu kurtaramadı. Bu esnada telefon sinyalinin çekmediği bir alandan çıkarak yardım istemek için koşmaya başladı.

İHALE EŞLİĞİNDE YARDIM EKİPLERİ GELDİ

Baba, Uzungöl’de bulunan esnaf Emre Aygün’den yardım talep etti. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olması, arama çalışmalarını zorlaştırdı. Bölge halkının da destek verdiği çalışmalarda 4 gündür herhangi bir sonuç elde edilemedi. Ekipler, Faisal Ramzi Alshaikh’a dair herhangi bir iz bulamayarak, dalışlar gerçekleştirip, kepçe yardımıyla arama yapmaya devam ediyor. 100’ü aşkın ekip, deredeki büyük taşların arasında detaylı kontroller yapıyor.

BÜYÜKELÇİ’DEN DESTEK ZİYARETİ

Bu süreçte, Suudi ailenin endişeli bekleyişi sürerken, aileye destek vermek amacıyla Trabzon’a gelen Suudi Arabistan Krallığı’nın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile birlikte Uzungöl’e giderek arama çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükelçi Abu Al-Nasr, arama çalışmalarına katılan yetkililere teşekkür etti.