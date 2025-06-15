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Uzungöl’de Yürüyüşe Çıkan Grup Kayboldu

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN GRUP SİS NEDENİYLE YOLUNU KAYBETTİ

Trabzon’un Çaykara ilçesi Uzungöl bölgesinde yer alan Demirkapı yaylasında doğa yürüyüşü yapan 75 kişilik grup yoğun sis sebebiyle yollarını kaybetti. Alınan bilgilere göre, grup önce doğa yürüyüşü için yaylaya gitmişti ancak yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.

YARDIM İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE BAŞVURDULAR

Uzun süre yürüdükten sonra geri dönüş yolunu bulamayan bu grup, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak yardım talep etti. Grubun yerinin belirlenmesi ile birlikte bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

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