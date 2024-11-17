Uzungöl’deki Kaçak Yapılar Kaldırılacak

ÇEVRE KORUMASI İÇİN YIKIM PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB) bulunan Uzungöl çevresindeki kaçak ve çarpık yapıların yıkımını gerçekleştirerek bölgenin yeşil alan niteliğini koruyacak. Bakan Kurum, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Karadeniz’in incisi Uzungöl’ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl’ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız” ifadelerini kullandı. Murat Kurum’un direktifleriyle başlatılan “Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi”, Trabzon’un Çaykara ilçesine dair önemli adımlardan biri oldu.

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR

Bu proje kapsamında, Türkiye’deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içinde yer alan ve aynı zamanda Doğal Sit Alanı ile Tabiat Parkı olarak kabul edilen Uzungöl’deki altyapı sorunları ele alındı. Uzungöl’ün kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendirildi, doğa dostu yöntemlerle ahşap korkuluklar yenilendi. Ayrıca, bölgedeki sokak aydınlatma sistemleri çevreci materyallerle değiştirildi, göl kenarındaki doğal yürüyüş yolları korundu. Projenin ikinci aşamasında ise Uzungöl çevresindeki kaçak ve çarpık yapıların yıkımı hedefleniyor. Bu süreçle, yeşil alan olarak korunacak bölge sayesinde göl çevresi doğal yapısına geri kazanılacak.

YEŞİL ALANLAR İÇİN İŞBİRLİĞİ

Bakan Kurum, Uzungöl’den yeni görüntüler paylaşarak ruhsatsız yapıların yıkılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüşeceğini vurguladı. “Karadeniz’in incisi Uzungöl’ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl’ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız” şeklinde konuştu.

DÜZENLEMELER DOĞAYA UYGUN OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, proje kapsamında Uzungöl çevresinin düzenleneceğini ifade etti. Korkmaz, “Burada 3 koruma statüsü var. Hem Özel Çevre Koruma Bölgesi hem Doğal Sit Alanı aynı zamanda da tabiat parkı. O nedenle burada çevre düzenlemesini doğaya uygun yaptık” dedi. Bu şekilde yapılan çalışmalar, bölgenin doğal dengesini koruyarak gelecek nesillere aktarımını sağlamayı amaçlıyor.