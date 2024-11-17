Uzungöl Kaçak Yapılardan Arındırılacak

Uzungöl’de Devam Eden Çalışmalar

Türkiye’nin önemli doğa turizmi alanlarından biri olan Uzungöl’de düzenlemeler sürüyor. Kaçak yapılar yıkılırken, çevre düzenlemesi de doğaya uygun bir şekilde yeniden yapılıyor.

Yeni Proje Hayata Geçiriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl için “Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi” hayata geçiriliyor. Proje çerçevesinde, Türkiye’deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde bulunan Uzungöl’ün kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendiriliyor.

Doğaya Uygun Yenilemeler

Ahşap korkuluklar doğa dostu yöntemlerle yenileniyor. Ayrıca, bölgenin sokak aydınlatma sistemleri çevreci malzemelerle değiştiriliyor. Göl kenarındaki doğal yürüyüş yolları da korunuyor.

Kaçak Yapılar Yıkılacak

Projenin ikinci aşamasında Uzungöl’ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılar yıkılacak. Yeşil alan olarak korunacak bölge sayesinde göl çevresi doğal yapısına kavuşacak.

Bakan Kurum’dan Açıklamalar

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden Uzungöl’den yeni görüntüler paylaştı. Uzungöl’ün çevresindeki ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini ifade eden Kurum, “Karadeniz’in incisi Uzungöl’ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl’ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız” sözleriyle projeyi duyurdu.