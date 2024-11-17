Uzungöl’ün Çevresindeki Yapılar Yıkılacak

UZUNGÖL İÇİN YENİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl için ‘Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi’ uygulamaya kondu. Bu proje kapsamında, Türkiye’deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içerisine dahil olan, ayrıca Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde yer alan Uzungöl’ün kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendiriliyor. Doğa dostu yöntemlerle ahşap korkulukların yenilenmesi sağlanıyor. Yine bu kapsamda, bölgenin aydınlatma sistemleri çevreci malzemelerle değiştiriliyor. Göl kenarında bulunan doğal yürüyüş yolları ise korunuyor.

İKİNCİ ETAPTA ÇARPIK YAPILAR YIKILACAK

Projenin ikinci etabı çerçevesinde, Uzungöl’ün çevresinde yer alan kaçak ve çarpık yapıların yıkılması planlanıyor. Bu yapılar yeşil alan olarak korunacak ve bölgenin göl çevresi doğal yapısına kavuşturulacak.

YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASI HEDEFİ

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden Uzungöl ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Kurum, Uzungöl çevresindeki ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bu alanların yeşil alana dönüştürüleceğini ifade ederek, “Karadeniz’in incisi Uzungöl’ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl’ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız” şeklinde konuştu.