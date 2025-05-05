Uzunköprü’de Atatürk OSB İmzalandı

EDİRNE’DE YENİ SANAYİ ALANI KURULUYOR

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 1000 dönüme yayılacak Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için aralarında bir Çin firmasının da bulunduğu 3 yatırımcıyla sözleşme imzalandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin stratejik konumuna vurgu yaparak, “Burasını şu ana kadarki OSB’lerin sahip olduğu en üst arıtma sistemleriyle, en üst teknolojiyle yapıyoruz. Ne olması gerekiyor ne olmaması gerekiyor noktasında çok iyi çalıştık. Ona göre de adımlar atıyoruz” dedi. Uzunköprü’de hazırlık aşaması tamamlanan Atatürk OSB için yarın altyapı ihalesi gerçekleştirilecek.

TÜM KATILIMCILARLA İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İlçede 1000 dönüm alana inşa edilecek OSB’de, aralarında bir Çin firmasının yer aldığı 3 şirketle Edirne Valiliği’nde imza töreni düzenlendi. Törene Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve firma temsilcileri katıldı. Milletvekili Fatma Aksal, projenin Edirne için önemine değinirken, “Uzunköprü’deki OSB serüvenimiz biraz uzun aslında. Başlamıştık, o gerçekleşmedi, vazgeçmedik ve Sayın Valimizin önderliğinde yeni bir projeye çok hızlı bir şekilde başladık. İnşallah o açığı da kaybettiğimiz zamanı da kapatıyoruz. Uzunköprü’ye de çok ciddi bir talep var” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE DOSTU SANAYİ ANLAYIŞI

Vali Yunus Sezer, kentte yenilenebilir ve çevre duyarlı sanayi hedeflediklerini belirtti: “Edirne, tarım ve turizm şehri ama onun yanında ‘3 Y’ dediğimiz; ‘Yeşil’, ‘Yenilenebilir’ ve ‘Yenilikçi’ teknolojilerin, katma değer üreten teknolojilerin de olduğu ve çevreye duyarlı sanayilerin olmasını da istiyoruz. Uzunköprü bizim açımızdan kangren olmuş bir yer. Geçen yıl bir rota değiştirdik, başka bir alana geçtik ve sıfırdan başlayıp, 1 yıl içerisinde altyapısı ve ihalesi yapılacak duruma gelen belki de Türkiye’de tek organize sanayidir.”

DÜZENLİ İLERLEYİŞ VE YENİ PROJE BİÇİMİ

Uzunköprü OSB’nin gelecekte daha seçici bir şekilde yönlendirileceğini belirten Vali Sezer, “Söz verdiğimiz için iki, üç tane firmamızla sözleşme yapacağız ama bundan sonra daha seçici, daha katma değeri olan ve daha büyük kapasiteli yerleri firmalara tahsisi yapacağız. Çünkü bizim yerimiz çok değerli” dedi. Çin firması temsilcisi Yamin Zhang ise Türkiye’nin yatırımlara verdiği desteğin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin yatırımlara desteği ve çevresel faktörleri bizi çok mutlu etti. Doğaya saygılı, güzel bir tesis kuracağız. Türk ortaklarımızla birlikte endüstriyel makineler için parçalar üreteceğiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Yunus Sezer ve firma temsilcileri yer tahsis sözleşmelerini imzaladı.