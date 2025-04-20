Uzunköprü’de Çeltik Toplantısı Gerçekleşti

UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, “Çeltik ekim stratejileri ve su yönetimi” konulu bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, Çakmak Barajı Sulaması Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akgün, barajların doluluk oranları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Akgün, kuraklığın çeltik üreticileri üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayarak, “Geçen yılki debi miktarlarına göre bu yıl ekim yapma şansımız düşüktü ancak Meriç, Arda ve Tunca nehirlerine bağlı barajların doluluk oranları son yağışlarla arttı. Bu sevindirici bir gelişme.” şeklinde konuştu.

KANAL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Akgün, P2b Pompa İstasyonu ve iletim kanalındaki çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti. İsmail Akgün, “İletim kanalımız tamamlansaydı barajımız dolacaktı. Valimizin çabalarına rağmen bu yıl yetişmedi. Önümüzdeki yıl bu projenin tamamlanmasıyla sorunlarımız çözülecek.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERDEN KARAR

Yaklaşık 400 çeltik üreticisinin oy birliğiyle ekim kararı aldığı bu toplantıya, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz ve Çakmak Barajı Sulaması Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi de katılım gösterdi.