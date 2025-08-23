Uzunköprü’de Motosiklet-Cem Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı. 16 yaşındaki Eren Aydın Bosna hayatını kaybederken, A.A. isimli 15 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü’ye bağlı Salarlı köyü yolunda gerçekleşti. Eren Aydın Bosna’nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrasında hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı iki genç, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eren Aydın Bosna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bosna’nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna yerleştirildi. A.A.’nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kazanın nedenleri ile ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından, hem motosiklet hem de elektrikli bisikletin durumu ile ilgili emniyet güçleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu tür kazaların önlenmesi için gereken yaklaşımların gözden geçirilmesi bekleniyor.