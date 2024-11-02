‘Üzüntü Derin Duyguları Büyüten Bir Duygudur’

RADYO DÖNEMİNDEN PSİKOLOJİYE GEÇİŞ

Gökhan Çınar’la tanışmam yaklaşık 12 yıl önce, radyoculuk yaptığı ve 90’lar Türkçe pop partileri düzenlediği günlere dayanıyor. Bugün ise Çınar, tanınmış bir klinik psikolog olarak karşımıza çıkıyor. YouTube’daki Bana Göre TV kanalında sunduğu ‘Katarsis’ programında pek çok ünlü isim yer alıyor. ‘Katarsis X-tra’ programında bir evsizi, tarikat üyesini, hayat kadınını ya da bir trans bireyi konuk ediyor. Geçtiğimiz ay başlattığı ‘FÜG’ programında da ünlülere yapay zeka destekli oyunlar oynatıyor. Gökhan Çınar’la buluştuğumuzda beni yanındaki koltuğa buyur ediyor ve seansımız başlamış oluyor.

RADYOCULUKTAN AKADEMİK FAALİYETLERE

“Seninle en son Beyoğlu’nda, düzenlediğin 90’lar Türkçe pop partisinde karşılaşmıştık. O zamanlar radyo programcısıydın. Neler oldu da konu psikolojiye geldi?” sorusuyla başladım. Gökhan Çınar, radyocu olarak kariyerine 12 yaşında başladığını söylüyor. Radyo Tatlıses, Joy Türk ve Kral Pop Akustik gibi önemli platformlarda çalıştıktan sonra ‘90’lar’ isimli radyo programını sundu. Bununla birlikte Haliç Üniversitesi’nin psikoloji bölümünde eğitim aldı. Sonrasında Maltepe Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı ve şu anda Beykent Üniversitesi’nde sinema-televizyon üzerine doktorasını sürdürüyor.