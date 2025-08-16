V. Aksoy, ESKİŞEHİR’de projelere öncülük etti

HÜSEYİN AKSOY’UN ESKİŞEHİR GÖREVİ

16 Ağustos 2023 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başlayan Hüseyin Aksoy, yürüttüğü projelerle şehrin gelişimine değerli katkılar sağlıyor. Uzun yıllar boyunca çeşitli illerde görev yapan Aksoy, 2020 yılında atandığı Aydın Valiliği’nde 3 yıl 2 ay hizmet verdikten sonra Eskişehir’e geçti.

PROJELERİYLE GÖNÜLLERİ KAZANIYOR

9 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Eskişehir Valiliği’ne atanan Vali Aksoy, sosyal, kültürel ve güvenlik odaklı projeler sayesinde şehrin kalkınmasına büyük destek sunuyor. Gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla da vatandaşların takdirini kazanması, ona duyulan güveni artırıyor.