V.Bank, Fenerbahçe’yi 3-1 yendi

TAKIMLAR ARASINDAKİ KAZANIMLAR

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında V.Bank, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek seride durumu 3-0’a taşıyıp şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu’nda V.Bank’ı konuk etti.

SET SONUÇLARI VE MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Serinin ilk iki maçını kazanan sarı-siyahlılar, bugünkü mücadelede 16-25, 15-25, 25-19, 19-25’lik setlerle maçı 3-1 kazanarak şampiyonluğu garantiledi. Bu sonuçla V.Bank, 2024-2025 sezonunun Sultanlar Ligi şampiyonu oldu.

SONUÇLAR VE GELECEK HEDEFLER

Bu başarılı sonuç, V.Bank’ın Sultanlar Ligi’ndeki güçlü performansını pekiştirdi. Takım, bu başarı ile birlikte medyada öne çıkarken, gelecek sezon için yeni hedeflerle yola çıkıyor.