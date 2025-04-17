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V. Bank, Fenerbahçe’yi 3-1 Yendi

V BANK, FENERBAHÇE’Yİ MAĞLUP ETTİ

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı kapsamında oynanan ilk maçta V. Bank, ev sahibi olduğu karşılaşmada Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti. Maçta görevli hakemler Seçkin Yener ve İbrahim Acar oldu.

MAÇTAKİ OYUNCULAR VE SET SKORLARI

V. Bank takımında Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık ve Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu, Xinyue, İlayda Naz Gergef ve Bahar Akbay yer aldı. Fenerbahçe Medicana ise Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina ve Eda Erdem Dündar ile Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu Diken, Liza Safronova, Arelya Karasoy, Stysiak ve Özlem Güven ile mücadele etti. Setlerin sonuçları ise şu şekilde sıralandı: 25-22, 25-22, 21-25, 25-22. Toplam süre ise 126 dakika sürdü (31, 32, 31, 32).

İSTANBUL’DA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Karşılaşma İstanbul’da gerçekleşti ve her iki takım arasında çekişmeli anlar yaşandı. V. Bank, etkili performansıyla galip gelerek serideki avantajını elde etti.

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