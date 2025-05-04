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V. Bank, Milano’ya 3-1 Yenildi

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN CEV KADINLAR ŞAMPİYONLARI LİGİ DÖRTLÜ FİNALİ

İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda, üçüncülük maçında İtalya’nın Numia Vero Volley Milano takımıyla karşılaşan V. Bank, maçı 3-1 kaybederek dördüncü sırada yer aldı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi. Hakem koltuğunda Polonyalı Agnieszka Michilic ve Slovenya’dan Bernard Valentar oturdu. Milano takımında Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Kurtagic ve Fukudome yer alırken, V. Bank kadrosunda Cansu, Frantti, Zehra, Van Ryk, Markova, Yuan ve Ayça (libero) mücadele etti.

Set sonuçları ise şöyle belirlendi: 25-15, 25-19, 23-25 ve 25-18. Maçın süresi toplamda 100 dakika olarak kaydedildi.

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