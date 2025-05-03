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V. Bank, Scandicci’ye 3-0 Yenildi

MAÇIN SONUCU

V. Bank, İstanbul’da gerçekleştirilen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonundaki yarı final maçında İtalya’nın Savino Del Bene Scandicci takımına 0-3 mağlup oldu. Set sonuçları 25-12, 25-19, 25-21 şeklinde belirlendi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI HAZIRLIKLARI

Sarı-siyahlılar yarın, saat 16.00’da İtalya’nın Numia Vero Volley Milano takımıyla üçüncülük mücadelesine çıkacak.

MAÇ DETAYLARI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Bernard Valentar, Sonja Simonovska
V. Bank kadrosu: Bosetti, Yuan, Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L) (Derya, Sıla, Frantti)
Scandicci kadrosu: Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (L) (Kotikova, Ribechi, Graziani)
Set süreleri: 12-25, 19-25, 21-25
Toplam Süre: 1 saat 15 dakika – İSTANBUL

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