V. Bank, Scandicci’ye 3-0 Yenildi

MAÇIN SONUCU
V. Bank, İstanbul’da gerçekleştirilen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonundaki yarı final maçında İtalya’nın Savino Del Bene Scandicci takımına 0-3 mağlup oldu. Set sonuçları 25-12, 25-19, 25-21 şeklinde belirlendi.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI HAZIRLIKLARI
Sarı-siyahlılar yarın, saat 16.00’da İtalya’nın Numia Vero Volley Milano takımıyla üçüncülük mücadelesine çıkacak.
MAÇ DETAYLARI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Bernard Valentar, Sonja Simonovska
V. Bank kadrosu: Bosetti, Yuan, Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L) (Derya, Sıla, Frantti)
Scandicci kadrosu: Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (L) (Kotikova, Ribechi, Graziani)
Set süreleri: 12-25, 19-25, 21-25
Toplam Süre: 1 saat 15 dakika – İSTANBUL