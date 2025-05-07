V. Eroğlu Hakkında Kısa Bilgi

KİŞİSEL BİLGİLERİ VE EĞİTİMİ

Veysel Eroğlu hakkında yapılan araştırmalar yoğun bir şekilde sürüyor. 18 Ağustos 1948’de Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğan Eroğlu’nun baba adı İbrahim, anne adı ise Emine. İlk eğitimini Şuhut’ta tamamladıktan sonra orta ve lise öğrenimini Afyon’da gerçekleştirdi. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Ardından 1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kaydoldu ve 1978 yılında buradan mezun oldu.

Askerlik hizmetinin ardından akademik hayata adım atan Veysel Eroğlu, önce Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, ardından tekrar İTÜ İnşaat Fakültesinde akademik görevlerini sürdürdü. İTÜ’de 1978 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda yer aldı. 1980’de doktorasını tamamladıktan sonra bir yıl boyunca Hollanda’da doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1984’te Doçent, 1991’de ise Profesör unvanını kazandı. Bu dönemde kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve belediyelere danışmanlık yaptı. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

PROFESYONEL GÖREVLERİ VE BAŞARILARI

Akademik kariyeri boyunca su temini ve atık su arıtımı gibi konularda 10 kitap yazdı ve 350’nin üzerinde bilimsel makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları yayınladı. Üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu; İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ gibi kuruluşlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Ormancılık Zirvesi Başkanlığı ve 2015’te Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı Dönem Başkanlığı görevlerini üstlendi. Bu süreçte Türkiye’nin su alanındaki en büyük yatırımlarını gerçekleştirdi.

SİYASİ HAYATI

Siyasi kariyerine 23. Dönemde Afyonkarahisar milletvekilliğiyle adım atan Eroğlu, sonraki dönemlerde İzmir ve tekrar Afyonkarahisar’dan milletvekilliği yaptı. 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı, 61-65. Hükümetlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. 27. Dönemde TBMM’de kurulan “İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu” ve “Kahramanmaraş Depremleri Araştırma Komisyonu” Başkanlıklarını yürüttü. Şu anda Cumhurbaşkanı’nın Irak Özel Temsilcisi olarak görev yapıyor. Eroğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve evli, dört çocuk babasıdır.