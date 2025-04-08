V. K. KKTC’de Fenalaştı, Hayatını Kaybetti

KONSERDE FENALAŞTI

Kuzeyin Oğlu olarak bilinen Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. 58 yaşında aramızdan ayrılan Karadeniz müziğinin değerli isimlerinden biri olan Konak’ın vefatı, sanat camiası ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ölümünün ardından ailesi destek verenlere teşekkür eden bir mesaj paylaştı.

AİLESİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Konak’ın resmi sosyal medya hesabından, eşi Selma ve çocukları Şimal, Volkan ile Derin Konak adına yapılan paylaşımda, “Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle…” ifadeleri yer aldı.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra duygusal bir paylaşım geldi. Selma, “Kara, kapkara bir gece… 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu’nu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. ‘Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk’tı bizimkisi, gerisi hikaye.’ Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz’in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan’ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoş çakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar… Yeniden kavuşacağımız güne dek” dedi.