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V. Konak’a Lara Karavan Parkı Açıldı

VOLKAN KONAK’IN ADI YENİ KARAVAN PARKINA VERİLDİ

Antalya’nın Lara bölgesinde hayata geçirilen yeni karavan parkına ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ismi verildi. Karavan yaşamına olan tutkusunu sıkça dile getiren Konak, 2019 yılında Antalya’da gerçekleştirdiği bir konser sırasında şehrin bir karavan parkına ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Karadeniz müziğinin ve Türk Halk Müziği’nin önemli temsilcisi olan Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta verdiği konser esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Bu talihsiz haber, ülke genelinde büyük bir üzüntü yaratmış ve sevenleri onun anılarını yaşatmaya devam ediyor.

ANTALYA’DA YENİ BİR KARAVAN PARKI FAALİYETE GEÇTİ

Volkan Konak, 29 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşen bir konserinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten, Antalya’ya bir karavan parkı yapılmasını talep etmişti. Merhum sanatçının anısını yaşatmak amacıyla önemli bir adıma atan Başkan Muhittin Böcek, Türk turizminin merkezi olan Antalya’ya kapsamlı bir karavan parkı kazandırdı. Yeni kurulan ikinci karavan parkının ismi, Volkan Konak’ın anısına atfedilerek belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, kısa zamanda açılması planlanan ‘Lara Karavan Parkı’na Volkan Konak isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

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