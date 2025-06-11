V. Nelsson’a Yeni Talip Verona

YENİ BİR TALİP HELLAS VERONA

Geçtiğimiz sezon devre arasında satın alma opsiyonuyla Roma’ya kiralanan Victor Nelsson’a İtalya’dan yeni bir talip çıktı. Hellas Verona, Galatasaray’dan Victor Nelsson’u kiralamak istiyor. İtalyan futbolu hakkında bilgiler veren Nicolo Schira’nın haberine göre, Verona, Danimarkalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

BUNUN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Verona’nın Nelsson’u Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna katma hedefinde olduğu söylentileri dolaşıyor. Daha önce de Como’nun adının geçmesi, Nelsson için dikkat çekici bir durum. Galatasaray’dan Roma’ya kiralanan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni takımında istediğini bulamıyor. İtalyan ekibinde sadece 5 maçta görev aldı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME BİLGİLERİ

Nelsson’un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor ve Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, Hellas Verona’nın oyuncuya olan ilgisini daha da artırıyor.