V. Osimhen 30. Golünü Attı

GALATASARAY’IN YILDIZI OSIMHEN’İN BAŞARISI

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor ile oynanan maçta bu sezon 30. golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi ve Osimhen, takımının bu maçta attığı ilk golü kaydetti.

OSIMHEN’İN GOLÜ VE MAÇIN GELİŞİMİ

Müsabakanın 26. dakikasında, Dries Mertens’in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Osimhen kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı ve durumu 1-0 olarak belirledi. 26 yaşındaki oyuncu, bu golle birlikte sezon içerisinde toplam gol sayısını 30’a çıkarmış oldu. Osimhen, Trendyol Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol atarak büyük bir başarı sergiliyor.

OSIMHEN MAÇI TAMAMLADI

Maça ilk 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı. Galatasaray, Osimhen’in katkısıyla Konyaspor karşısında önemli bir galibiyet almayı hedefliyor.