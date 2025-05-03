V. Osimhen, 33 gol ile Rekor Kırdı

OSIMHEN KARIYER REKORU KIRDI

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Sivasspor maçıyla birlikte bu sezonki toplam gol sayısını 33’e çıkararak kariyer rekoru kırdı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi ve Osimhen, maçta 2 gol attı.

İKİ GOL ATTI

Müsabakanın 15. dakikasında Eren Elmalı’nın ceza sahası içindeki vuruşunda direkten dönen topu Osimhen boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. 32. dakikada ise Nijeryalı futbolcu, Roland Sallai’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0’a taşıdı. Osimhen, bu gollerle kariyerindeki toplam gol sayısını 33’e çıkararak, bir sezonda en yüksek gol atma başarısı gösterdi.

GOL DAĞILIMI

Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerin 24’ünü Süper Lig’de, 6’sını UEFA Avrupa Ligi’nde ve 3’ünü ise Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti. Daha önce en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Napoli’de yaşarken 31 golle tamamlamıştı. Müsabakaya ilk 11’de başlayan Osimhen, 70. dakikada yerini Dries Mertens’e bıraktı.

İSTANBUL