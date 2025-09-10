Haberler

V. Osimhen’in Ayak Bileği Sakatlandı

Sakatlık Durumu Açıklandı

Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen’in İstanbul’da yapılan MR sonucunda ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama saptandı. Osimhen’in tedavisine hemen başlandı ve sahalara dönüş süresi yaklaşık 2 hafta olarak belirlendi.

Maç Takvimi ve Hedefi

Osimhen, Eyüpspor maçını kaçıracak. Ancak Nijeryalı forvetin hedefi 18 Eylül’de yapılacak olan Frankfurt maçı. Victor Osimhen, ayak bileği sakatlığına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşmasında forma giymek için fedakarlık yapmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, gereken her yolu denemek için iğne ile de sahada olmak istiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay’da gece hortum görüntülendi

İskenderun Körfezi'nde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak kısa süreli paniğe sebep oldu.
Haberler

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artmış Durumda

İstanbul'da hafta ortasında sabah saatlerinde belirli bölgelerde trafik kalabalığı yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.