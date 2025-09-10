V. Osimhen’in Ayak Bileği Sakatlandı

Sakatlık Durumu Açıklandı

Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen’in İstanbul’da yapılan MR sonucunda ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama saptandı. Osimhen’in tedavisine hemen başlandı ve sahalara dönüş süresi yaklaşık 2 hafta olarak belirlendi.

Maç Takvimi ve Hedefi

Osimhen, Eyüpspor maçını kaçıracak. Ancak Nijeryalı forvetin hedefi 18 Eylül’de yapılacak olan Frankfurt maçı. Victor Osimhen, ayak bileği sakatlığına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşmasında forma giymek için fedakarlık yapmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, gereken her yolu denemek için iğne ile de sahada olmak istiyor.