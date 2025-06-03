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V. Osimhen’in Geleceği Hakkında Açıklama!

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GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk elde eden Victor Osimhen’in geleceği büyük bir ilgi odağı haline geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çaba gösteriyor. Ancak, Osimhen için en büyük rakiplerden biri Al-Hilal’de forma giyen Aleksandar Mitrovic’in menajeri Pini Zahavi oldu.

FLAŞ AÇIKLAMALAR YAPTILAR

Suudi Arabistan medyasına açıklamalarda bulunan Pini Zahavi, “Mitrović’in Al Hilal’den ayrılmak istediğini kim söyledi? Bu haber kesinlikle yalan,” diyerek iddiaları yalanladı. Ardından Victor Osimhen ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: “Haberlerin Victor Osimhen ile ilgisi yok, o zaten Al Hilal’e gitmeyecek. Ayrıca Osimhen’in bir menajeri yok.”

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi karşılaşmaya çıkan Victor Osimhen, bu maçlarda 37 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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