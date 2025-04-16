V. Osimhen’in Reklamı Dikkat Çekti

SOCIAL MEDYADA YANKI YARATAN REKLAM

Ünlü forvet oyuncusu Victor Osimhen’in görüntülediği reklam filmi, sosyal medyada hızla büyük etki bıraktı. Taraftarlar “Osimhen hangi reklamda oynadı?” sorusunu araştırıyor. Osimhen’in enerjisi ve sahadaki yeteneği, reklam filmine farklı bir boyut katıyor. Peki, Victor Osimhen Ülker reklamı yayınlandı mı? İşte detaylar…

ÇİZİMEN KARAKTERİYLE REKABET

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Ülker Çizi markasının yeni reklam filminde boy gösterdi. Reklamda, sosyal medya üzerinden tanınan maskeli süper kahraman karakteri Çizimen ile birlikte kameralar karşısına geçen Osimhen, sahadaki yeteneklerini ve enerjisini reklam filmine yansıtıyor. Reklamın sloganı ise “Çizi’yle açlığını yatıştır!” olarak belirlendi.