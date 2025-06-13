Vade Açık Pozisyonlar Eşit Dağılıyor

ALIM VE SATIM OPSİYONLARINDAKİ EŞİTLİK

Deribit verileri, açık pozisyonların neredeyse eşit sayıda alım ve satım opsiyonu içerdiğini gösteriyor. Put-call oranının yüzde 0,95 olması, yatırımcıların hafif bir yükseliş beklentisi taşıdığını ortaya koyuyor. Ancak Bitcoin’in güncel fiyatı 104 bin dolar seviyesinde, bu da maksimum acı noktası olan 107 bin doların altında kalıyor. Opsiyon piyasasında maksimum acı seviyesi, yatırımcıların en fazla kayıp yaşadığı fiyat noktası olarak tanımlanıyor. Vade tarihine yaklaşırken, fiyatın bu seviyeye yönelmesi sık karşılaşılan bir durum.

ETH OPSİYONLARINDA TEMKİNLİ POZİSYON ALMA

Ethereum tarafında da hareketli bir gün bekleniyor. 14 Haziran’da dolacak olan toplam 678 milyon dolar değerindeki ETH opsiyonlarının put-call oranı yüzde 1,23 seviyesinde. Bu oran, yatırımcıların olası düşüşlere daha temkinli yaklaştığını gösteriyor. Opsiyonlar, yatırımcılara belirli bir tarihte varlığı belirli bir fiyattan alma veya satma hakkı tanıyan türev sözleşmeler olarak dikkat çekiyor. Büyük hacimli vadelerin dolması, pozisyonların kapanması veya yenilenmesiyle birlikte spot fiyatlar üzerinde baskı yaratabiliyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE PİYASA HAREKETLERİ

Vade sonu, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle baskı altına giren kripto piyasasında kritik bir döneme denk geliyor. Son 24 saat içinde Bitcoin yüzde 5’ten fazla değer kaybederken, toplam piyasa değeri yüzde 7 azalarak 3,3 trilyon dolara düşmüş durumda. Analistler, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının piyasada belirsizliği artırdığını belirtiyor. Bitcoin, kısa vadeli yönü belirleyen 20 günlük hareketli ortalamanın altına düşmüş. Göreli güç endeksi (RSI) de 50 seviyesinin altına inerek alım baskısının zayıfladığını gösteriyor.

FİYAT SEVİYELERİ VE RİSKLER

Hacimdeki artış henüz düşüş trendini doğrulayacak seviyeye ulaşmamış durumda. Ancak fiyatın 101 bin dolar üzerinde kalması ve 105 bin doları aşması halinde, short squeeze etkisi görülebilir. Bu senaryoda 107 bin dolara doğru bir toparlanma gerçekleşebilir. Diğer taraftan, 101 bin doların altına kalıcı bir gerileme olması durumunda, 97 bin 800 ve 95 bin dolar seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması, daha derin bir düzeltme riski getirebilir.