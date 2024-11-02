“Vadeli Mevduatta Stopaj Artışı Duyurusu”

ARTAN STOPAJ OLDUKÇA GÖRÜLÜYOR

Parasını TL vadeli mevduatta ve günlük para piyasası TL fonlarda değerlendirenler bugünden itibaren 2.5 puan daha fazla stopaj ödeyecek. Bu değişiklikle; 6 aydan kısa vadelerde yüzde 10, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5 ve 1 yıldan uzun vadede yüzde 5 oranında stopaj kesintisi yapılacak. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında ise 1 yıldan uzun vadede stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSEK SEYREDIYOR

Yüksek seyreden faizler, tasarruf sahiplerinin son dönemdeki tercihini vadeli mevduat ve para piyasası TL fonlardan yana kullanmasına neden oldu. Mevduat faizleri bir miktar gevşese de hala yüzde 45-52 aralığındadır. Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre, 3 aya kadar mevduat faizlerinin yıllık ortalama bileşik getirisi yüzde 59.51, 6 aya kadar yüzde 53.90 ve 1 yıla kadar yüzde 49.42 seviyesine ulaşmaktadır. Son 1 yıl içinde tasarruf sahiplerinin bu alanda park ettikleri para miktarı yüzde 40’ın üzerinde artışla 8.7 trilyon liraya çıktı.

YENİ DÜZENLEME 1 KASIM’DA GEÇERLİ

TL vadeli mevduatlardan elde edilen faiz kazancından, vadenin süresine göre belli oranlarda stopaj kesiliyor. 31 Ekim 2024 tarihine kadar geçerli olan bu oranlar, dün itibarıyla değiştirilmiştir. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6 aya kadar (6 ay dahil) olan hesaplarda yüzde 10, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) yüzde 7.5 ve 1 yıldan uzun vadelerde yüzde 5 oranında stopaj uygulanacak. Yeni oranlar, 1 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında açılan vadeli mevduatlardan elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Daha önce açılan hesaplar ise, hesabın açıldığı tarihteki oranları kullanmaya devam edecektir.

USTALARDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER

Uzmanlar, 2.5 puanlık stopaj artışının tasarruf sahiplerinin başka yatırım enstrümanlarına yönelmesini gerektirecek kadar yüksek olmadığını ifade ediyor. Faizlerde keskin bir düşüş olmadığı sürece, vadeli mevduatın cazibesi devam edecektir. Örneğin, 32 gün vadede faizler yüzde 45-52 arasında bulunmaktadır. 10 bin lirasını yüzde 45 faizle 32 gün vadeli mevduata yatıran biri, stopaj artışından dolayı yalnızca 10 lira gelir kaybına uğrayacak.

HİSSE SENEDİ FONLARINDAN ETKİLENME

Hisse senedi fonları ile ilgili bir değişiklik söz konusu değil. Daha önce olduğu gibi hisse senedi yoğun fonlarda stopaj yoktu ve yeni düzenlemede de bu durum değişmedi. Değişken fonlar içerisinde yerli hisse oranı yüzde 51 ve üzerinde olanlar, 1 yıl ve üzeri taşınıyorsa stopajdan muaf olabiliyor. Bu nedenle, hisse fonlarına olan ilgi artabilir.

PARA PİYASASI FONU GÜNÜMÜZDE ÖNEMLİ

Son dönemde para piyasası TL fonlarının yatırımcı sayısında rekor artış yaşanıyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen düzenlemeye göre, bu fonlardan elde edilen kazanç miktarında daha önce yüzde 7.5 oranında stopaj uygulandı, ancak 1 Kasım itibarıyla bu oran yüzde 10’a yükselebilir. Daha önce yatırılan fonların durumu hakkında ise; 1 Mayıs’tan sonra fona para yatıranlar, fonu ne zaman nakde çevirirse o tarihte yüzde 7.5 stopaj ödeyecek.

KKM UYGULAMASINDA YENİ GELİŞMELER

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları ile ilgili stopaj oranları da değişiklik göstermektedir. Daha önce vergi uygulanmayan KKM hesaplarına artık yeni oranlar geçerli olacak; 6 aya kadar olan hesaplarda stopaj yüzde 10, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 7.5, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 5 olarak belirlenecektir. KKM’nin cazibesi son dönemde düşmüş ve çıkışlar hızlanmıştır.