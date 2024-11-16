Vadeli Yatırımlarda Strateji Belirleme Zamanı

ENFLASYON HESABI VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edilmesiyle, faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağı beklentileri artıyor. Bankaların fiyatlama analizleri, önümüzdeki 4-5 ay içerisinde vadeli yatırım yapanların yıllık %40’ın üzerindeki mevduat faizinden faydalanabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini %38’den %44’e çıkararak 6 puanlık bir artış yaptığı belirtildi. Yılın son iki ayında enflasyonda düşüş beklentisi hakimken, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyonun %1.5 seviyelerinde olması gerekiyor. Uzmanların değerlendirmeleri, ocak ayına kadar faizde bir indirim beklenmediği yönünde. Ancak bazı görüşler, “aralıkta indirim olabilir” yönünde.

REEL GETİRİ POTANSİYELİ VE ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Enflasyon görünümü, faiz yönünü etkilerken, parasını ‘vadeli mevduatta’ ve ‘para piyasası TL fonlar’da değerlendirenlerin kazancını da etkiliyor. Eylül ayında, enflasyonun politika faizinin altında kalmasıyla reel getiri tartışmaları başlamıştı. Ekim ayında yıllık enflasyon %48.58 ile son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Eğer enflasyon düşer ama faiz aynı hızda gerilemezse, reel getiri potansiyeli artacak.

TL’NİN CAZİBESİ VE FAİZ POLİTİKALARI

Enflasyonla mücadele sürerken, hedefe yaklaşılması sert bir faiz indiriminin yakın vadede olmayacağını gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “sıkı duruşa devam” mesajı vererek politikalarını netleştirdi. Bu doğrultuda, önümüzdeki 4-5 ay içinde TL, tasarruf sahipleri için cazibesini korumaya devam edecek. Gerileyen enflasyona bağlı olarak faizde bir düşüş sürecinin başlayacağı sinyalleri ortaya çıkıyor.

VADE UZUNLUĞU VE FAİZ ORANLARI

Enflasyonda aşağı yönlü bir görünüm ve 2025 sonu için hedefin %21 olarak belirlenmesi, orta-uzun vadeli hesaplara ödenecek faizin düşmesine etki ediyor. Bankalardan biri, mobil bankacılık ile açılan 32 gün vadeli hesaplarda %46-47 civarında faiz sunuyorken, 92 gün vadede %45-46 faiz teklifi yapıyor. Ancak vade 182 güne uzandığında, mevduat faizleri %38-39 aralığına düşüyor. Bu durum, bankaların nisan veya mayıs aylarında faizlerde ciddi bir düşüş beklediğini gösteriyor.

TLREF İLE GÖSTERGE FAİZLERİ

Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) Endeksi, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde gösterge olarak kullanılıyor. TLREF faizi günlük değişiyor ve %50’lik politika faizine yakın seyrediyor. Örneğin, TLREF faizi %49 seviyesine çıktı. Para piyasası TL fonlar, TLREF oranına göre getiri sunuyor; dolayısıyla TLREF’in günlük takip edilmesi, faiz kazancı açısından önemli bir yol gösterici oluyor.