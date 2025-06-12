Vagner Love Retro FC’ye Geçti

TECRÜBELİ GOLCÜ YENİ BİR SAYFA AÇTI

Bir dönem Süper Lig’de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen 41 yaşındaki Brezilyalı golcü Vagner Love, futbol kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Futbolseverleri şaşırtarak, ülkesinde 3. Lig ekiplerinden Retro FC’ye transfer oldu. En son Brezilya’da Avai FC’de oynayan Love, uzun kariyerinde Palmeiras, Monaco, CSKA Moskova ve Flamengo gibi önemli kulüplerin formasını terletti.

SÜPER LİG’DE GÖSTERDİĞİ BAŞARI

Türkiye’deki kariyerine 2016-2017 sezonunda Aytemiz Alanyaspor’a bedelsiz olarak katılarak başlayan Love, ilk yılında attığı 23 golle Süper Lig’in gol kralı olmayı başardı. Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer olan Love, siyah-beyazlı formayla çıktığı 29 maçta 11 gol kaydederek bekleneni veremedi. Futbol tutkusundan vazgeçmeyen deneyimli golcü, Corinthians ve Avai FC maceralarının ardından Retro FC ile kariyerine yeni bir yön vermiş oldu.