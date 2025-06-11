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Vagner Love’un Yeni Takımı Retro FC

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ve Beşiktaş forması giymiş 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love’un yeni takımı açıklandı. Son olarak Brezilya’da Avai FC’de oynayan tecrübeli oyuncunun yeni adresi, ülkesinin 3. Lig takımlarından Retro FC oldu.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Vagner Love, Beşiktaş’a Alanyaspor’dan büyük umutlarla transfer olmuş ancak 29 maçta sadece 11 gol atarak taraftarların hayal kırıklığına uğramasına neden olmuştu. Palmeiras, Monaco, CSKA Moskova ve Flamengo gibi köklü takımlarda da mücadele eden golcü futbolcu, Beşiktaş’taki bir sezonunun ardından ülkesinin takımlarından Corinthians’a gitmişti. Kariyeri boyunca 802 maçta forma giyen Love, toplamda 343 gol ve 123 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergilemiş bulunuyor.

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